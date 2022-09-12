Противостояние экономик США и Европы: на какую страну делают ставку эксперты Goldman Sachs

В 2022 году в мире наблюдают ряд важных изменений, в том числе на экономической арене. Каким прогнозом поделились стратеги одного из самых мощных инвестиционных банков США и мира – читайте дальше.

Стратеги из Goldman Sachs считают, что американские компании, фокусирующие большинство своего бизнеса на внутреннем рынке, могут ожидать лучших результатов, чем фирмы с ориентацией на рынок Европы. Прогнозируется, что рецессия в европейских странах почти гарантирована.

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Противостояние США и Европы на экономической арене

Эксперты из американского банка подчеркнули, что путь роста США действительно может быть "неопределенным", в то время как экономическая ситуация в Европе просто ужасающая. Поэтому, несмотря на обеспокоенность инвесторов относительно рынка акций в США, в Goldman Sachs верят в то, что эта опция имеет больше как абсолютный, так и с учетом рисков потенциал прибыли. В отличие от европейских рынков, страдающих рецессией.

Эксперты предпочитают США именно в тот год, когда бизнес в Европе сталкивается с рядом особо тяжелых вызовов. Среди них:

газовый кризис,

стремительное рост инфляции,

рост инфляции, усиление политики центрального банка

Добавим, что в США тоже фиксируют рекордную инфляцию за десятилетие, а Федеральная резервная система проводит существенно более агрессивную монетарную политику. Однако в Штатах уже появились первые признаки замедления инфляции. В июле 2022 года этот показатель снизился с 9,1 до 8,5% в годовом расчете. Уже на этой неделе планируется опубликовать свежие данные по инфляции.

В долларовом эквиваленте индекс Stoxx Europe 600 в этом году отстал от американского индекса S&P 500. Кроме того, корзина фирм из США Goldman со 100% продажами на внутреннем рынке превзошла корзину компаний с крупными продажами в США. Европе.