"Критично важливо": засновник стартапу на 1 мільярд доларів поділився порадою щодо бізнесу

Підприємець Аарон Тан зумів створив успішний стартап. Його компанію Carro оцінили в 1 мільярд доларів. Бізнесмен поділився кількома порадами щодо ведення бізнесу.

36-річний підприємець наголошує на необхідності команди. За словами Тана, для його бізнесу цей елемент був критично важливим.

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Засновник стартапу на 1 мільярд доларів поділився порадою щодо бізнесу

Тож, бізнесмен радить потенційним підприємцям не починати цей шлях самотужки. Аарон Тан розповів, коли у нього виникла ідея створити алгоритм, за допомогою якого покупці та продавці автомобілів могли б порівнювати пропозиції на ринку Південно-Східної Азії, він звернувся до своїх друзів зі Школи комп’ютерних наук при Університеті Карнегі-Меллона. Усі троє засновників родом з країн Азії, тому разом вони краще розуміють ринки, на які націлені та проблеми яких розв'язують.

Перш за все вам потрібно знайти ту групу друзів, яка готова здійснити з вами стрибок віри, перш ніж вам вдасться знайти наступних 100, 1000 людей, щоб розширити вашу компанію,

– сказав бізнесмен.

Аарон Тан поділився порадою щодо ведення бізнесу / Фото Carro

Тан як колишній венчурний капіталіст, який інвестував у компанії в США та Азії, також наголосив, що компанії втрачали інвестиції саме через відсутність співзасновників. За його словами, здатність бізнесмена створити команду співзасновників – це ознака того, що він розуміє свої слабкі та сильні сторони, а також здатний переконувати інших у своєму баченні.