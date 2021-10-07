"Критически важно": основатель стартапа на миллиард долларов дал советом относительно бизнеса

Предприниматель Аарон Тан создал успешный стартап. Его компанию Carro оценили в 1 миллиард долларов. Бизнесмен поделился несколькими советами по поводу ведения бизнеса.

36-летний предприниматель подчеркивает необходимость команды. По словам Тана, для его бизнеса этот элемент был критически важным.

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Основатель стартапа на 1 миллиард долларов поделился советом

Поэтому, бизнесмен советует потенциальным предпринимателям не начинать этот путь в одиночку. Аарон Тан рассказал, когда у него возникла идея создать алгоритм, с помощью которого покупатели и продавцы автомобилей могли бы сравнивать предложения на рынке Юго-Восточной Азии, он обратился к своим друзьям из Школы компьютерных наук при Университете Карнеги-Меллона. Все трое основателей родом из стран Азии, поэтому вместе они лучше понимают рынки, на которые нацелены и проблемы которых решают.

Прежде всего вам нужно найти ту группу друзей, которая готова осуществить с вами прыжок веры, прежде чем вам удастся найти следующих 100, 1000 человек, чтобы расширить вашу компанию,

– сказал бизнесмен.

Аарон Тан поделился советом по ведению бизнеса / Фото Carro

Тан как бывший венчурный капиталист, инвестировал в компании в США и Азии, также отметил, что компании теряли инвестиции именно из-за отсутствия соучредителей. По его словам, способность бизнесмена создать команду соучредителей – это признак того, что он понимает свои слабые и сильные стороны, а также может убеждать других в своем видении.