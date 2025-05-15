Не тільки завдяки футболу: як заробляє та які статки має Кріштіану Роналду у 2025 році

Статки португальського футболіста Кріштіану Роналду вражають цілий світ. Зокрема ще у 2020 році спортсмен посів четверте місце у списку Forbes.

Які статки Роналду у 2025 році?

Це зробило його першим футболістом в історії, який заробив 1 мільярд доларів, пише 24 Канал з посиланням на видання.

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Однак наразі – у 2025 році – Роналду не здає позицій. Він посів перше місце у списку Forbes втретє поспіль й вп'яте під своєї кар'єри.

За останній рік знаменитість збільшив інвестиції в компанію виробника гаджетів Whoop, фарфорову компанію Vista Alegre і бренд харчових добавок Bioniq. Потім Роналду оголосив про створення кіностудії як спільного підприємства з Метью Воном.

Загалом спортсмен заробив 275 мільйонів доларів без урахування податків. З цієї суми 50 мільйонів доларів Роналду заробив не завдяки спорту, а за допомогою бізнесу та рекламі.

Ба більше, у 2025 році став найбільш високооплачуваним футболістом усіх часів. Це звання він здобув завдяки тому, що офіційно підписав новий контракт із саудівським клубом "Аль-Наср".

Зауважте! Відтепер футболіст отримуватиме 263 мільйонів євро на рік, про що заявив італійський журналіст Танкреді Пальмері.

Як саме заробляє Роналду?

Однак Кріштіану Роналду – це ще й великий бренд CR7. Він охоплює одяг, парфуми, взуття, окуляри тощо.

Лінія одягу CR7 популярна по всій Європі та на Близькому Сході. Його мережа готелів також зростає, відкриваючи філії в Лісабоні, Мадриді та Нью-Йорку,

– пише видання World in Sport.

Роналду є найпопулярнішою людиною в Instagram. Він має понад 650 мільйонів підписників, тому бренди платять великі гроші за його публікації. За даними Hopper HQ, в середньому футболіст заробляє 2 мільйони доларів за спонсоровану публікацію.

Крім того, спортсмен підписав довічний контракт з Nike у 2016 році. Вартість цього контракту перевищує мільярд доларів, що є однією з найбільших угод між спортивними брендами в історії.

У 2025 році його загальний портфель нерухомості оцінюється в 40 мільйонів доларів.

Важливо! За даними таких джерел, як Celebrity Net Worth та Forbes, статки Кріштіану Роналду у 2025 році становили близько 600 мільйонів доларів.