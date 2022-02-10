Криптовалюти – на захисті України: як гроші майбутнього допомагають протистояти Росії

Ситуація навколо України залишається досить напруженою через російські війська біля кордону. Неочікувано, але у цій історії вагоме місце займають криптовалюти.

Можливо, криптовалюта ніколи не стане звичайною валютою, за яку з легкістю можна придбати чашку кави. Проте вже очевидно, що це потужний, стійкий до регулювання спосіб переведення великих сум грошей у будь-яку точку світу.

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Роль криптовалют у контексті протистояння з РФ

В Україні це стало особливо актуально на фоні загрози повномасштабного вторгнення Росії. Згідно з даними компанії Elliptic, фінансові надходження у криптовалютах на підтримку військових і захисників України різко пішли вгору у другій половині 2021 року.

Донати цифрових монет цим організаціям оцінили приблизно у 550 тисяч доларів лише за минулий рік. Для цієї мети використовують біткойн, litecoin, Ethereum та інші криптовалюти. Для порівняння, у 2020 році ця цифра дорівнювала 6 тисячам доларів.

Засновник компанії Elliptic Том Робінсон заявив, що ця сума безсумнівно незначна частина коштів, які вдалося зібрати активістам більш традиційними способами на фоні нової ескалації на кордоні України. Але, за його словами, раптове зростання ролі криптовалют у глобальній системі пожертв означає, що безмежні, часто нерегульовані платежі у криптовалюті, можуть фінансувати організації, залучені у майбутні конфлікти.



Цифрові монети – важлива частина у протистоянні з РФ / Фото Getty Images

Криптовалюти – на захисті України

Важливу роль в Україні після Революції Гідності та агресії Росії у 2014 році відіграють активісти та волонтери. Найчастіше їх підтримують приватні донори. Важливу роль у їхній діяльності займають й криптовалюти, оскільки це дозволяє їм отримувати фінансування, обходячи фінансові установи, здатні блокувати платежі, йдеться у звіті Elliptic.

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Український фонд "Повернись живим" був створений у 2014 році, а вже через 4 роки почав приймати платежі у біткойнах. У другій половні 2021 року фонду вдалося зібрати для військових 200 тисяч доларів.

Далі йде центр "Миротворець", який почав приймати пожертви у криптовалютах у 2016 році. У центрі заявляють про отримання коштів з понад 40 країн. Схоже, що "Миротворець" звернув увагу на цифрові монети після блокування рахунків у сервісі PayPal. На сьогодні активісти зібрали щонайменше 268 тисяч доларів США.

Компанія Elliptic простежила пожертвування у цифрових монетах на суму близько 100 тисяч доларів волонтерській групі під назвою "Український кіберальянс", яка брала участь у численних кібератаках проти російських пропагандистських сайтів, Міноборони та різних осіб, пов'язаних з діяльністю РФ в Україні. В "Українському кіберальянсі" прокоментували ці дані, заявивши, що за поточним курсом група отримала 18 тисяч доларів.