Біткойн та Ethereum почали стрімко падати в ціні: головна причина обвалу

24 вересня 2021 , 17:25
Читать новость на русском

Джерело:

CNBC

Китай посилює тиск на криптовалюти. Центробанк визнав незаконною будь-яку діяльність, пов'язану з цифровими грошима. Як відреагував крипторинок – читайте далі.

Народний банк Китаю зазначив, що торгівля, узгодження замовлень, випуск токенів та деривативів для віртуальних валют суворо заборонені. Крім того, поза законом опинилися й іноземні криптобіржі, які працюють на території материкового Китаю.

Зверніть увагу Протистояння Пекіна та китайських мільярдерів: як цей конфлікт вплине на фінансові ринки

Китай заборонив діяльність, пов'язану з криптовалютами 

Китайський центробанк також повідомив про вдосконалення власних систем, та наголосив, що їх будуть використовувати для активізації моніторингу транзакцій, пов'язаних з віртуальними валютами, та викорінення спекулятивного інвестування.

Фінансові установи та небанківські організації не зможуть надавати послуги для діяльності або операцій, які пов'язані з віртуальними валютами,
– йдеться у заяві банку.

На цьому фоні, ціна біткойна за останні 24 години впала більше ніж на 3% до 42 239 доларів. Друга за популярністю криптовалюта світу – Ethereum – обвалилася на 7% до 2 860 доларів за монету. Акції компаній, які суттєво залежать від криптовалют, теж пішли донизу:

  • Coinbase – 4%,
  • MicroStrategy – 5%,
  • Riot Blockchain – понад 6%.

Китай заборонив усю діяльність, пов'язану з криптовалютами / Фото Getty Images 

Це не вперше Китай вводить жорсткі обмеження стосовно криптовалют. Ще у травні 2021 року Пекін завдав удару по майнінгу в країні. Крім того, Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків відмовитися від будь-яких операцій з цифровими монетами, ба більше, контролювати, щоб таких не було.

Цікаво Глобальна енергетична криза: нафта подорожчала до максимуму з 2018 року

Актуальна вартість криптовалют згідно з CoinDesk:

  • Біткойн – 41 397 доларів за монету, ринкова капіталізація – 780,4 мільярда доларів; 
  • Ethereum – 2 820 доларів за монету, ринкова капіталізація – 330,8 мільярда доларів.
Автор: Віта Свірневська