Біткойн та Ethereum почали стрімко падати в ціні: головна причина обвалу
Джерело:CNBC
Китай посилює тиск на криптовалюти. Центробанк визнав незаконною будь-яку діяльність, пов'язану з цифровими грошима. Як відреагував крипторинок – читайте далі.
Народний банк Китаю зазначив, що торгівля, узгодження замовлень, випуск токенів та деривативів для віртуальних валют суворо заборонені. Крім того, поза законом опинилися й іноземні криптобіржі, які працюють на території материкового Китаю.
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Китай заборонив діяльність, пов'язану з криптовалютами
Китайський центробанк також повідомив про вдосконалення власних систем, та наголосив, що їх будуть використовувати для активізації моніторингу транзакцій, пов'язаних з віртуальними валютами, та викорінення спекулятивного інвестування.
Фінансові установи та небанківські організації не зможуть надавати послуги для діяльності або операцій, які пов'язані з віртуальними валютами,
– йдеться у заяві банку.
На цьому фоні, ціна біткойна за останні 24 години впала більше ніж на 3% до 42 239 доларів. Друга за популярністю криптовалюта світу – Ethereum – обвалилася на 7% до 2 860 доларів за монету. Акції компаній, які суттєво залежать від криптовалют, теж пішли донизу:
- Coinbase – 4%,
- MicroStrategy – 5%,
- Riot Blockchain – понад 6%.
Китай заборонив усю діяльність, пов'язану з криптовалютами / Фото Getty Images
Це не вперше Китай вводить жорсткі обмеження стосовно криптовалют. Ще у травні 2021 року Пекін завдав удару по майнінгу в країні. Крім того, Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків відмовитися від будь-яких операцій з цифровими монетами, ба більше, контролювати, щоб таких не було.
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Актуальна вартість криптовалют згідно з CoinDesk:
- Біткойн – 41 397 доларів за монету, ринкова капіталізація – 780,4 мільярда доларів;
- Ethereum – 2 820 доларів за монету, ринкова капіталізація – 330,8 мільярда доларів.