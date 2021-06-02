У Пекіні проведуть лотерею з бюджетом у 40 мільйонів юанів: яка її головна особливість

Китай активно тестує цифровий юань. Цього разу влада анонсувала проведення грандіозного розіграшу. Які подарунки отримають переможці – читайте далі.

Піднебесна роздасть 40 мільйонів цифрових юанів або 6,2 мільйона доларів у рамках лотереї. Учасниками розіграшу цього разу стануть жителі Пекіна.

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У Пекіні проведуть масштабну лотерею

Жителі столиці Китаю зможуть використати два банківських додатки для того, щоб взяти участь у розіграші одного з 200 тисяч так званих червоних пакетів. Майбутні переможці отримають 200 цифрових юанів (31 долар США). Свій виграш вони зможуть витратити в обраних магазинах. Реєстрація закінчується опівночі 7 червня.

Поки що друга за величиною економіка світу не ввела в обіг цифровий юань на загальнонаціональному рівні. Китай зайнявся розробкою віртуальної нацвалюти ще у 2014 році. Зараз влада головного конкурента США зосередилася на випробуваннях цифрового юаня у рамках лотереї.

Заступник очільника Народного банку Китаю Лі Бо заявив, що фінансова установа розширить масштаби своїх пілотних проєктів. Зокрема, йдеться про те, що під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у 2022 році в Пекіні, іноземці можливо зможуть отримати доступ до цифрового юаня.

Особливості цифрового юаня

Додамо, що це не перша подібна лотерея у Китаї. У лютому жителі міста Ченду мали змогу взяти участь у розіграшівіртуальних юанів. У 2020 році схожі проєкти були реалізовані в багатьох містах Китаю, в тому числі в технологічному центрі країни – Шеньчжені.

Віртуальна національна валюта Китаю не є аналогом біткойна. Цифровий юань створений китайським центробанком, тоді як лідер ринку криптовалют є децентралізованою цифровою монетою.

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Замість цього зусилля Китаю у цій сфері втілилися у приклад цифрової валюти центрального банку. У цьому контексті банк має на меті відцифрувати банкноти та монети, які зараз знаходяться в обігу.

Минулого місяці заступник глави Народного банку Китаю Лі Бо наголосив, що віртуальний юань призначений для внутрішнього використання, і Китай не планує кидати виклик пануванню долара США у світі.

Що стосується інтернаціоналізації юаня, ми багато разів говорили, що це природний процес, і наша мета – не замінити долар США або будь-яку іншу міжнародну валюту. Я думаю, що наша ціль – запропонувати ринку можливість вибору та полегшити міжнародну торгівлю та інвестування,

– розповів Лі Бо.

Тестування віртуального юаня триває на фоні запровадження суворих обмежень щодо сектору криптовалют у Китаї. У 2017 році влада Піднебесної заборонила діяльність місцевих криптобірж. Тепер регулятори звернули увагу на боротьбу з майнінгом біткойна.