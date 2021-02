Криптовалюта Dogecoin побила рекорд після твітів Ілона Маска, Snoop Dog та басиста Kiss

Ще донедавна непопулярна криптовалюта Dogecoin оновила свій історичний максимум. В понеділок, 8 лютого, її ринкова капіталізація виросла до 10,5 мільярдів доларів.

Вартість токена виросла до піку в розмірі 8,2 долара. Dogecoin увійшов в десятку криптовалют за ринковою вартістю.

До слова Продали все, аби купити біткойн: як зараз живе сім'я, що ризикнула у 2017 році

Чому ціна Dogecoin зросла

Криптовалюта побила рекорд після того, як засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, репер Snoop Dog і басист Kiss Джин Сіммонс згадали про неї у своїх дописах у твіттері.

Ілон Маск

Мільярдер на свої сторінці вже декілька разів згадував Dogecoin. Так, 8 лютого він написав: "Хто випустив Доджа", у такий спосіб обігруючи пісню Baha Men – Who let the Dog (Хто випустив собаку).

Snoop Dogg

Репер у своєму твіті 6 лютого прикріпив фото собаки породи сіба-іну, яка якраз символізує криптовалюту Dogecoin, і позначив у ньому Ілона Маска.

Джин Сіммонс

Басист Kiss зробив вже не один допис у твіттері зі згадкою про Dogecoin. Він розповів, скільки люди могли б заробити, якби купували цю криптовалюту. Також опублікував різноманітні фотожаби зі символом цифрової монети – собаку породи сіба-іну.

Яка ситуація з іншими криптовалютами

В останні тижні біткойн та Ethereum оновили свої історичні максимуми. Так, 8 лютого головна криптовалюта виросла на 3 тисячі доларів за кілька хвилин та досягла позначки вище ніж 43 тисяч доларів.

Водночас Ethereum 8 лютого також побив свій рекорд, його вартість, за даними Coindesk, становила 1 767 долари.

