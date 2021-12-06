Криптобіржа Bitmart стала жертвою хакерів: скільки вкрали та що відомо про інцидент

Криптобіржа Bitmart стала новою жертвою хакерів. Кіберзлочинцям вдалося привласнити активи, за різними оцінками, на суму від 150 мільйонів до 200 мільйонів доларів. Що відомо про інцидент – читайте далі.

Інформацію про хакерську атаку та втрату коштів офіційно підтвердила компанія Bitmart, назвавши це "масштабним порушенням безпеки". За даними криптобіржі, було втрачено приблизно 150 мільйонів доларів.

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Криптобіржа Bitmart стала жертвою хакерів

Криптоплатформа також зазначила у заяві, що всі операції з виведенням коштів були тимчасово призупинені. Компанія наголосила, що наразі проводить ретельну перевірку безпеки. У Bitmart звернулися до клієнтів з проханням з розумінням поставитися до ситуації та проявити терпіння.

BitMart використовуватиме власні фінанси для покриття інциденту та компенсації постраждалим користувачам. Ми також спілкуємося з кількома проєктними командами, щоб підтвердити найбільш розумні рішення, наприклад, обмін токенами. Жодні активи користувачів не постраждають,

– повідомив у твітер засновник та генеральний директор біржі Шелдон Ся.

У Bitmart зазначили, що гарячі гаманці Ethereum та Binance smart chain, які атакували хакери, містили лише невеликий відсоток активів біржі. В офіційній заяві криптобіржі наголосили, що всі інші гаманці в безпеці.

Дані від Peckshield

Компанія Peckshield, яка займається безпекою блокчейну та аналітикою даних, оцінила збитки Bitmart ближче до 200 мільйонів доларів. Саме ця фірма першою помітила порушення у суботу, 4 грудня. Йдеться про те, що на одному із рахунків Bitmart було зафіксовано стабільний відтік десятків мільйонів доларів на адресу, яку платформа Etherscan назвала "Bitmart Hacker".

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Peckshield підрахував, що Bitmart втратила близько 100 мільйонів доларів у різних криптовалютах, які створені на блокчейні Ethereum і ще 96 мільйонів доларів на монетах з гаманців Binance Smart Chain. Хакери втекли, використовуючи понад 20 токенів, включаючи такі віртуальні монети як:

Binance,

Safemoon,

Shiba inu.

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