Криптобіржа Binance вирішила змінити свою політику щодо російських фінансових установ, враховуючи запит Державної служби фінансового моніторингу України.

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Криптобіржа Binancе наразі проводить активний перегляд способів оплати задля забезпечення ефективності транзакцій та надання клієнтам найкращого сервісу. Після перевірки перераховані нижче способи оплати виключили зі списку Вinance P2P:

Сбєрбанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Откритіє;

ВТБ;

Переказ із банківської картки (Росія);

SBP – Швидкий банківський переказ;

– Швидкий банківський переказ; Мір.

Що таке P2P транзакції Це технологія онлайн-переказу коштів із картки на картку. Цей термін розшифровується як peer-to-peer або person-to-person (в перекладі з англійської "від людини до людини"). Для проведення такої операції достатньо мати банківську карту та знати один із наступних параметрів одержувача: номер банківської картки, його email або номер телефону.

У Binance додали, що всі оголошення, які містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою. У Держфінмоніторингу подякували криптобіржі за її позицію щодо війни Росії в Україні.

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