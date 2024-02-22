Кремль організував кампанію проти банківського сектору України: як ворог хоче посіяти паніку

Ще одним виміром повномасштабної війни Росії проти України – інформаційний простір. Зокрема, прокремлівські канали у телеграм почали нову дезінформаційну кампанію, яка сфокусована на банківському секторі.

Як Кремль намагається розхитати українське суспільство

Центр протидії дезінформації виділяє два головних посили ворога: "українці масово знімають депозити" з рахунків у банках та "забирають зі скриньок усе цінне та важливе".

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Крім того, підконтрольні Кремлю телеграм-канали повідомляють, що українці нібито готують "чогось" сумного, тоді як банківський сектор України функціонує завдяки кредитним вливанням з-за кордону.

Після верифікації інформації у Національному банку України, Центр протидії дезінформації заявляє, що на початку 2024 року насправді зафіксували відтік коштів з рахунків фізичних осіб. Проте виділяють два моменти:

Це сезонний відплив коштів;

У лютому ситуація змінилася, й зростання відновилося;

Немає жодних загроз для стабільності фондування банків.

Фахівці також наголошують, що такими маніпуляціями ворог намагається спровокувати паніку в українському суспільстві та викликати недовіру до банківського сектору.