Як змінюють умови кредитування

Фінустанови прогнозують збільшення обсягів кредитування бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців. Однак очікування щодо корпоративних позик стали найстриманішими з другого кварталу 2023 року, свідчать результати дослідження НБУ.

Довідка: опитування проводили протягом 16 вересня – 7 жовтня серед менеджерів банків. Відповіді надали 25 фінустанов із часткою 95% активів банківської системи.

Насамперед варто зауважити, що за результатами третього кварталу 2026 року банки пом'якшили умови іпотечного та споживчого кредитування. Зросла й частка схвалених заявок від фізичних осіб, особливо на придбання житла.

Натомість для підприємств ситуація протилежна: стандарти для корпоративного сектору стали жорсткішими, зокрема підвищено відсоткові ставки та вимоги до застави. Як наслідок, рівень схвалення заявок бізнесу знизився уперше із середини 2024 року.

Цікаво, що попри спрощення доступу до кредитів для населення, фінустанови очікують зниження попиту на іпотеку. Водночас зацікавленість українців у споживчих позиках нібито зростатиме. Пожвавлення прогнозують і серед бізнесу, причому в усіх категоріях: найбільший попит передбачають на фінансування великих підприємств, а також короткострокові та гривневі кредити.

Респонденти очікують погіршення якості позик бізнесу і населенню, зокрема стосовно кредитного портфеля домогосподарств – вже п'ятий квартал поспіль,

– також йдеться в підсумках регулятора.

Нагадаємо, уже 29 жовтня він має ухвалити чергове рішення щодо рівня облікової ставки, яка зараз становить 16% річних. Цей показник впливає на вартість кредитів і дохідність депозитів, а також є одним із головних інструментів для стримування інфляції.