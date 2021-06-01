Кредитні спілки в Україні будуть функціонувати по-новому: які зміни чекають на сферу

1 червня 2021 , 12:55
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Джерело:

телеграм Данила Гетманцева

Українські парламентарі прийняли у першому читанні проєкт закону "Про кредитні спілки". Відтак, українська небанківська фінансова сфера ще на один крок стала ближчою до реалізації масштабної реформи.

Законопроєкт №5125 підтримали 267 народних обранців. Головними цілями цього документу є розширення та вдосконалення діяльності кредитних спілок в Україні. 

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В Україні оновлюють вимоги до кредитних спілок

Новий законопроєкт передбачає реалізацію низки важливих завдань. За словами народного депутата Данила Гетманцева, який також є одним з ініціаторів законопроєкту, прийняття цього документу дасть поштовх для стрімкого розвитку фінансових установ. Зокрема, йдеться про наступні моменти:

  • перетворення кредитних спілок на стабільних гравців фінансового ринку,
  • гарантування збереження фінансових ресурсів членів кредитних спілок.

Кредитна спілка

 Це некомерційна організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг коштом об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Відповідно до положень законопроєкту №5125 "Про кредитні спілки", будуть реалізовані наступні цілі: 

  • внесення концептуальних змін до редакції чинного закону "Про кредитні спілки";
  • суттєве збільшення переліку фінансових послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм клієнтам;
  • запуск ефективної системи антикризового та корпоративного управління;
  • надання більше можливостей та перспектив розвитку кредитних спілок;
  • удосконалення регулювання діяльності кредитних спілок з урахуванням міжнародних практик;
  • створення передумов для функціонування стабільного, ефективного, конкурентного та прозорого ринку кредитних спілок;

Експерти Міністерства фінансів України вважають, що цей документ сприятиме запровадженню якісно нової системи регулювання діяльності кредитних спілок в Україні. Вони також додали, що проєкт закону розроблений з врахуванням положень директив та положень Модельного закону Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU).

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Автор: Віта Свірневська