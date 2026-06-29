Які деталі розкрив новий звіт НБУ

Тенденції не завадило навіть погіршення макроекономічних умов протягом останніх 6 місяців, як-от уповільнення економіки й посилення інфляційного тиску. Про це йдеться в новому звіті Нацбанку про фінансову стабільність від 29 червня.

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Наразі банки активно залучають нових клієнтів, а запозичення нарощують бізнеси всіх розмірів, зокрема зростає частка кредитів:

для оборонних компаній;

для відбудови енергетики.

Водночас банківськими позиками користуються підприємства, на які припадає лише близько третини сукупних активів. У регуляторі вважають, що це свідчить про значний потенціал для подальшого збільшення обсягів позик, а також про обмежений попит на таке фінансування.

Окрім того, у Нацбанку закликають розвивати ринкові інструменти та пропонувати більше несубсидійованих кредитів на тлі очікуваного зростання заборгованостей із виплати банкам компенсацій за програмою "Доступні кредити 5 – 7 – 9%".

Раніше в коментарі 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов наголошував, що державні програми залишатимуться ключовими в сегменті до кінця року. Зокрема, це також "єОселя" для громадян, які прагнуть придбати власне житло.