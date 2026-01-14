"Приватбанк" підписав важливу угоду: тепер ситуація з кредитами покращиться

"Приватбанк" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) спільно з Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ) підписали багаторічну угоду. Цей договір передбачає допомогу українському бізнесу.

Що відомо про зміни у "Приватбанку"?

Саме ця програма відкриває для малого та середнього доступу до портфеля фінансування на суму до 100 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Зверніть увагу! Це перша в історії така угода для державного "Приватбанку". Реалізується вона в межах програми EU4Business Guarantee Facility Ukraine.

Лариса Чернишов Заступниця голови правління Приватбанку Ми вдячні європейським партнерам за те, що допомагають нам надавати бізнесу такий необхідний доступ до доступного фінансування. Особливо важливо, що це багаторічна угода, яка ще раз підтверджує віру партнерів в український бізнес.

Зауважимо, що така допомога надаватиметься завядки гарантії від першої втрати на суму 40 мільйонів євро.

Угода Приватбанку з Групою ЄІБ передбачає портфельну гарантію, яка покриватиме 30 – 80% суми окремого кредиту. Це дозволить знизити ризикове навантаження на банк і зробить кредитування підприємців ще доступнішим,

– повідомляє банк.

Потрібно розуміти, що це довгострокова ініціатива, яка підтримуватиме український бізнес. Угода триватиме до 19 червня 2040 року.

"Приватбанк" з початку повномасштабної війни активно залучає гарантії міжнародних партнерів. Завдяки цьому вдалося загалом профінансувати український бізнес на майже 1,5 мільярда євро, повідомляє банк.

Що означає ця угода для "Приватбанку"?