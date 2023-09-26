Кому Росія продає нафту дотепер: результати розслідування

Деякі країни попри введені проти Росії санкції, продовжують шукати шляхи імпорту російських енергоресурсів. Виявилось, що нафту із задоволенням купує Європа.

Хто купує російську нафту

"Велика сімка" ввела цінові обмеження на російські енергоресурси. Попри це, Москва робить великі ставки на європейське судноплавство, яке має допомогти з транспортуванням сировини.

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Всупереч санкціям дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів переправляється на судах, що належать саме тим країнам, які ввели обмеження вартості сировини, що постачається з Росії. Тобто ці кораблі знаходяться у власності держав G7 чи їх союзників.

Можна зробити висновок, що європейські країни готові купувати російське. Щобільше, знижені ціни на нафтопродукти з Росії дозволяють цій сировині залишатися на ринку. При цьому, прибутки Москви зменшуються.

Не можна забувати і про "тіньовий" російський флот. Росія вирішила використовувати невеликі судноплавні компанії у лояльних країнах для переправи власних товарів.

Нафту ці кораблі можуть перевозити лише на невеликі відстані. Аналітики, які проводили це розслідування акцентують на тому, що однією з основних проблем російської сировини є те, що деякі продавці не дотримуються санкційних умов.

Більше ніж через використання "тіньового флоту", вплив обмеження ціни на нафту ослаблюється неспроможністю урядів, які беруть у цьому участь, примушувати до дотримання цінової стелі й карати порушників.

– вважає аналітик Ісаак Леві

Якщо обмеження не будуть ставати строгішими, з часом Москва знайде нові шляхи обходу санкцій. Зокрема, необхідно відрегулювати можливість Росії звертатися до закордонних судноплавних компаній і користуватися їхніми послугами.