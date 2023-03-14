Розпродаж світових акцій майже на 500 мільярдів доларів: відлуння краху банку у США

США сколихнув колапс одного із найбільших банків у країні, який співпрацював з технологічними компаніями та стартапами. Йдеться про Silicon Valley Bank. Це вплинуло на ситуацію на фондовому ринку, де втрати сягнули шаленого рівня.

Значні втрати зафіксували під час торгових сесій у п'ятницю та понеділок. Станом на 14 березня 2023 року ситуація на фондовому ринку залишається стабільною.

Зверніть увагу Стрімкі коливання біткойна знову у центрі уваги: чого чекати від ринку криптовалют у 2023 році

Мільярдні втрати на ринку через крах банку

Усе почалося через крах Silicon Valley Bank. Зокрема, виникли серйозні занепокоєння щодо подальшого майбутнього банківського сектору США. Одне з важливих питань, чи можуть інші банки зіткнутися з нестачею фінансування через втрати своїх облігацій. Водночас політики роблять усе, аби запевнити ринки у відсутності "ризику зараження".

За попередні два торгових дні загальна вартість компаній, які входять до Індексу MSCI World Financials та Індексу MSCI EM Financials, зменшилася приблизно на

Найпотужніший удар у понеділок, 13 березня, отримали регіональні банки США. Річ у тому, що банківський індекс KBW втратив під час торгів 7,7%. Це стала найстрімкішим спадом з червня 2020 року.

Акції банку First Republic зафіксували падіння на рівні 73% за три торгові сесії. Відтак компанія стала лідером за втратами в рейтингу Індексі MSCI World Financials за цей період.

Що відбувається на ринку зараз

Водночас цей банк почав новий день зі зростанням на 22% на пре маркеті, як й інші американські кредитори. Показники європейських банків на фондовому ринку коливалися між збитками та прибутками, але загалом ситуація стабілізувалася після знецінення у понеділок. Винятком стала лише компанія Credit Suisse Group AG, втративши додаткові 4,4%. Водночас зросли втрати на ринках Азії. У результаті індекс регіональних фінансових акцій MSCI впав на 3%.