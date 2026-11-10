Нафта зникала з трубопроводів "Укрнафти": правоохоронці викрили масштабну схему

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Що відомо про крадіжку з нафтопроводів

Про викриття незаконної діяльності повідомив виконувач обов'язків очільника "Нафтогазу" Сергій Федоренко у Facebook.

За його словами, минулого тижня обшуки провели в чотирьох областях України:

в Київській;

Чернігівській;

Полтавській;

і Сумській.

Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти– розповів Федоренко.

Фото: Врізки в нафтопровід "Укрнафти" / Сергій Федоренко у Facebook

Як проводиться розслідування

Федоренко додав, що оперативним діям передувала тривала робота правоохоронців за підтримки служби безпеки "Нафтогазу". Фахівці "Укрнафти" також беруть участь в обшуках і допомагають слідчим.

Наразі досудове розслідування веде поліція Київщини. Оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

У "Нафтогазі" запевняють, що продовжать виявляти незаконні врізки та передавати зібрані матеріали правоохоронцям.

Група Нафтогаз розраховує на повну компенсацію завданих збитків– наголосив Федоренко.

Разом з тим суму можливих збитків він не озвучив.

Нагадаємо, що це не перша масштабна справа щодо викрадення продукції "Укрнафти". У вересні НАБУ повідомило про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів компанії на понад 2,88 мільярда гривень. Їх передавали через підконтрольні фірми, продавали гуртом і вроздріб, а отримані кошти виводили на закордонні рахунки.