Нафта зникала з трубопроводів "Укрнафти": правоохоронці викрили масштабну схему

Правоохоронці викрили схему викрадання нафти в трубопроводів / Фото: Сергій Федоренко у Facebook
Правоохоронці спільно зі службою безпеки "Укрнафти" викрили масштабну схему розкрадання сировини з державних нафтопроводів. Тепер слідчі намагаються знайти місця зберігання продукції.
Що відомо про крадіжку з нафтопроводів
Про викриття незаконної діяльності повідомив виконувач обов'язків очільника "Нафтогазу" Сергій Федоренко у Facebook.
За його словами, минулого тижня обшуки провели в чотирьох областях України:
- в Київській;
- Чернігівській;
- Полтавській;
- і Сумській.
Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти
Фото: Врізки в нафтопровід "Укрнафти" / Сергій Федоренко у Facebook
Як проводиться розслідування
Федоренко додав, що оперативним діям передувала тривала робота правоохоронців за підтримки служби безпеки "Нафтогазу". Фахівці "Укрнафти" також беруть участь в обшуках і допомагають слідчим.
Наразі досудове розслідування веде поліція Київщини. Оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
У "Нафтогазі" запевняють, що продовжать виявляти незаконні врізки та передавати зібрані матеріали правоохоронцям.
Група Нафтогаз розраховує на повну компенсацію завданих збитків
Разом з тим суму можливих збитків він не озвучив.
Нагадаємо, що це не перша масштабна справа щодо викрадення продукції "Укрнафти". У вересні НАБУ повідомило про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів компанії на понад 2,88 мільярда гривень. Їх передавали через підконтрольні фірми, продавали гуртом і вроздріб, а отримані кошти виводили на закордонні рахунки.
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