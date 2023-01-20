Влада Швейцарії готова передати Україні заморожені активи Росії, але важливий сектор проти

Важливою темою для світової спільноти залишається відбудова України після війни. Очевидно, що один із ключових аспектів цього проєкту – фінансування. Швейцарія, наприклад, зробила важливий сигнал.

Очільник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених активів Росії на користь України. Проте є низка нюансів. Водночас швейцарські банки не поділяють цю позицію.

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Важливий сигнал від Швейцарії

Кассіс виділив кілька важливих аспектів. По-перше, проєкт відбудови України потребує фінансів й вони мають серйозно обдумати це, якщо справді прагнуть допомогти. По-друге, політик підкреслив, що процес з конфіскації російських активів необхідно реалізувати згідно з принципом верховенства права.

Нагадаємо, що у Швейцарії, за останніми оцінками, заморозили російські активи на суму у розмірі майже 8 мільярдів доларів. Загалом вартість російських активів у країні оцінюють у 150 мільярдів франків.

Ми не можемо просто взяти кошти, які нам не належать, тільки тому, що вважаємо це правильним з моральної точки зору. Право власності є фундаментальним,

– додав швейцарський чиновник.

Внесення змін до відповідного закону у Швейцарії, найімовірніше, вимагатиме проведення референдуму, а без цього кроку процес конфіскації неможливий. Це питання також обговорюють у низці інших країн. Для прикладу, у США повідомили, що невдовзі Україна може почати отримувати конфісковані активи Росії. Йдеться про тижні та місяці.

Тоді як Канада почала використовувати доходи від арештованих російських активів для допомоги Україні. На думку Кассіса, на міжнародному рівні, все виглядає так, що є "спільна політична воля щодо цього питання, але оцінив процес як складний.

Позиція банків у Швейцарії

Швейцарські банки різко критикують ідею конфіскації російських активів. За словами одного банкіра, таке нехтування правом власності підірве позиції Швейцарії як фінансового центру. Його колега назвав цей крок смертним вироком для банків в країні.

До цього банківський сектор Швейцарії рішуче засуджував рішення уряду щодо підтримки санкцій ЄС проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Усе через те, що заради цього держава пожертвувала своїм нейтралітетом.