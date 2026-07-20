За світло доведеться платити: важлива інформація для тих, хто виїхав

Деякі українці покинули свої домівки та виїхали. Проте їм доводиться і надалі оплачувати ЖКП. Як не платити за комуналку, якщо ніхто не живе у житлі, розповідаємо далі.

Як не платити за квартиру, якщо там не живеш?

Якщо у квартирі ніхто не проживає і там встановлені лічильники на газ, воду, електроенергію чи тепло, можна не платити, вказує Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради. Але тут є важливий нюанс:

Попри те, що показники незмінні, їх треба щомісячно подавати. Тоді нараховуватиметься відповідна – нульова платіжка.

А якщо показники не подати, буде нарахована платіжка, згідно з середньомісячними нормами споживання.

Водночас абонентську плату однаково потрібно сплачувати.

Абонентська плата за комунальні послуги нараховується незалежно від того, чи проживає хтось у квартирі. Такий платіж є обов'язковим навіть тоді, коли фактичного споживання немає,

– наголошує міськрада.

Зауважимо, є обов'язкові платежі, попри те, чи живе хтось у житлі. Наприклад, за опалення. Також необхідно вносити платіж за утримання будинку та прибудинкової території.

До слова, якщо у квартирі немає лічильників, там вартість комуналки розраховують залежно від кількості зареєстрованих у квартирі людей. При цьому, фактичне споживання не грає ролі.

В такому випадку за комуналку також можна не платити. Але для цього необхідно звернутись до керуючої компанії та ОСББ. До того ж необхідно подати заяви до постачальників послуг. Окрім цього, потрібно надати документи, що підтверджують вашу відсутність у житлі, наприклад, довідку про статус ВПО.