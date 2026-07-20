Как не платить за квартиру, если в ней не живешь?

Если в квартире никто не проживает и там установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, можно не платить, указывает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета. Но здесь есть важный нюанс:

несмотря на то, что показания неизменны, их нужно ежемесячно предоставлять. Тогда будет начисляться соответствующий – нулевой счет.

А если показания не предоставить, будет выставлен счет в соответствии со среднемесячными нормами потребления.

При этом абонентскую плату все равно нужно оплачивать.

Абонентская плата за коммунальные услуги начисляется независимо от того, проживает ли кто-либо в квартире. Такой платеж является обязательным даже в том случае, когда фактического потребления нет,

– подчеркивает горсовет.

Отметим, что существуют обязательные платежи, независимо от того, проживает ли кто-либо в жилом помещении. Например, за отопление. Также необходимо вносить плату за содержание дома и придомовой территории.

К слову, если в квартире нет счетчиков, стоимость коммунальных услуг рассчитывается в зависимости от количества зарегистрированных в квартире людей. При этом фактическое потребление не играет роли.

В таком случае за коммунальные услуги также можно не платить. Но для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и ОСМД. Кроме того, необходимо подать заявления поставщикам услуг. Также нужно предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие в жилье, например, справку о статусе ВПЛ.