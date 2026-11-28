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За яких умов можна зменшити суму в платіжці

Якщо ви не проживаєте у своїй квартирі понад 30 календарних днів, ви маєте повне право не платити за збір та вивезення сміття. Відповідна норма чітко закріплена у Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

Щоб підприємство припинило нарахування, самих лише слів недостатньо – споживачу необхідно зібрати залізобетонні докази своєї відсутності. Заяву слід подати до комунального підприємства, ОСББ або керуючої компанії, обов'язково зберігши для себе копію з відміткою про прийняття.

Підтвердити факт непроживання можна кількома офіційними способами.

Найпростіший – надати довідку ВПО або витяг із реєстру територіальної громади про реєстрацію за іншою адресою. Також підійде довідка з місця роботи, навчання, лікування або проходження військової служби. Якщо ж ви обрали акт фактичного непроживання, його мають підписати троє сусідів та засвідчити голова ОСББ.

Важливий нюанс полягає в тому, що заяву доведеться оновлювати кожні шість місяців. У разі відмови у перерахунку експерти радять вимагати письмове обґрунтування, з яким згодом можна сміливо йти до органів захисту прав споживачів.

Як довести свою відсутність біженцям за кордоном

Часто комунальні служби відмовляють у перерахунку через відсутність штампів у закордонному паспорті, проте українські прикордонники не зобов'язані їх ставити. Довести своє перебування за кордоном можна офіційною довідкою від Держприкордонслужби, яку роблять безкоштовно протягом 30 днів.

Крім того, чудово підійдуть документи з країни перебування: рішення про тимчасовий захист, договір оренди житла, довідка від іноземного роботодавця чи консульський облік. Навіть іменні квитки на літак, потяг чи автобус можуть слугувати повноцінним доказом дат вашої поїздки.

Що відомо про права прописаних мешканців та власників житла

Питання комунальних платежів тісно пов'язане із загальними правилами реєстрації місця проживання. Як вже повідомлялося, сама по собі прописка не робить людину співвласником квартири, але й власник не може просто так виставити зареєстрованого мешканця за двері.

Згідно із законодавством, для примусового виселення потрібні вагомі підстави та відповідне рішення суду. Тому, навіть якщо у квартирі місяцями ніхто не живе, власнику все одно можуть надходити платіжки за комунальні послуги, частину з яких, як у випадку зі сміттям, можна законно скасувати.