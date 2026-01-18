Хто не отримає індексацію пенсій у 2026 році?

Планова індексація пенсій в Україні має стартувати з 1 березня 2026 року. На ці цілі в державному бюджеті вже передбачено фінансування, однак підвищення торкнеться не всіх отримувачів виплат, пише 24 Канал.

Цьогорічна індексація не застосовуватиметься до двох категорій пенсіонерів.

По-перше, це ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років. Їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітної плати.

По-друге, йдеться про отримувачів спеціальних пенсій, порядок підвищення яких визначається окремими законами, а не загальною формулою індексації.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, механізм індексації має чіткі обмеження, через які частина пенсіонерів залишиться без перерахунку.

Важливо! Ключовий нюанс індексації полягає в тому, що індексується лише базовий, розрахунковий розмір пенсії. Без урахування доплат за вік, понаднормовий стаж, статус чи інші надбавки.

Сам перерахунок проводиться автоматично, на підставі даних пенсійних справ, без додаткових заяв від громадян.

Як визначають розмір індексації?

Коефіцієнт підвищення пенсій уряд встановлює щороку. При цьому враховують рівень інфляції за попередній рік й темпи зростання середньої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески.

Цікаво! Для індексації у 2026 році використовуватимуть економічні показники за 2023 – 2025 роки.

Для порівняння, у 2025 році коефіцієнт індексації становив 1,115, що забезпечило в середньому приріст пенсій майже на 9,5%. Мінімальне підвищення тоді склало 100 гривень, максимальне складало 1 500 гривень.

Остаточний коефіцієнт на 2026 рік уряд визначить у лютому. За попередніми оцінками, він може бути вищим.

