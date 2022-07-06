Загалом американські техгіганти повідомляють про досить схожі плани. Перш за все це стосується працівників цих компаній, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Зерно стрімко зростає в ціні: експерт розповів, як монетизувати зліт агросектору

Microsoft

У компанії заявили, що вирішили найняти на роботу менше людей, ніж спочатку планували зробити у другому кварталі 2022 року. Головними причинами називають спад темпів розвитку економіки й прагнення клієнтів витрачати менше. Загалом це зображає тенденцію в інших технологічних компаніях.

Техгігант наголосив, що сфокусує свою увагу на збереженні ключових працівників на фоні того, що ситуація на ринку праці залишається складною. Тоді як виплати за заслуги будуть зростати, згідно із заявою гендиректора компанії Microsoft у травні. Американська компанія стикається із низкою викликів, адже є наступні фактори впливу:

підвищення процентних ставок;

висока інфляція;

глобальне падіння економіки.

Протягом першої половини 2022 року у компанії також виникли труднощі через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, вимоги співробітників щодо більшої прозорості щодо зарплат, оскільки тенденція на ринку праці залишається позитивною саме для працівників.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Microsoft коливається на рівні 266,21 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 1,99 трильйона доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Meta (у минулому Facebook)

Засновник компанії Марк Цукерберг надіслав співробітникам компанії лист щодо поточної ситуації. Зокрема, він вказав, що техгігант переживає найгірший спад, який вони фіксували у новітній історії.

У зв'язку з цим компанія вважає за необхідне скоротити наймання нових працівників та розподілу ресурсів. Додають, що ця заява прозвучала під час внутрішньої відеоконференції в четвер для 77 800 працівників.

Щоб підкреслити зловісне повідомлення, Цукерберг також пояснив співробітникам, що у нових умовах вони повинні сподіватися зробити більше з меншими ресурсами й що їх продуктивність буде оцінюватися більш агресивно.

Я думаю дехто може вирішити, що це місце не для вас, й такий самостійний вибір мене влаштовує. Реалістично, у компанії є чимало людей, які не мають бути тут,

– сказав Цукерберг.

Директор з продуктів Meta Кріс Кокс додав, що компанія проходить через непростий період й стикається із непростими економічними викликами. Станом на 6 липня, ціна акцій Meta торгуються на ринку за ціною на рівні 169,77 долара за штуку. Ринкова капіталізація техгіганта досягнула позначки у 459,4 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

Актуально – пресконференції лідерів України та Ірландії: дивитися відео