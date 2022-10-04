Йдеться про таких гігантів ринку Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft та Meta. Всього за 24 години вони втратили майже 260 мільярдів доларів.
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Мільярдні втрати відомих корпорацій
Річ у тому, що серед інвесторів зростає занепокоєння щодо проблем із якими зіткнулися великі технологічні компанії. Вони впевнені, що потенційна рецесія та економічний спад можуть призвести до вкрай негативних наслідків для цього сектору.
За такого сценарію споживачі будуть скорочувати свої витрати. Перш за все йдеться про категорії покупок, які вважають не надто потрібними – новий телефон чи інший гаджет.
Водночас компанії скорочують бюджети для маркетингу. Цілком ймовірно, що як для домогосподарств, так і для компаній закінчився період великих витрат. Для компаній із технологічного сектору – це удар, оскільки зазвичай вони процвітають в умовах зростання.
Таким чином, найдорожча компанія у світі – Apple – втратила понад 119 мільярдів доларів ринкової капіталізації за одну торгову сесію. Вона і стала лідером цього рейтингу. Втрати інших гігантів ринку:
- Ринкова вартість корпорації Microsoft впала на 26,7 мільярда доларів;
- Материнська компанія Google Alphabet не дорахувалася за день 4,41 мільярда доларів;
- Втрати компанії Amazon на ринку, яку заснував мільярдер Джефф Безос, склали 32,7 мільярда доларів;
- Тоді як виробник електрокарів Tesla, яку очолює найбагатша людина світу Ілон Маск, наприкінці вересня втратив 61,35 мільярда доларів;
- Ринкова капіталізація гіганта соціальних мереж Meta (у минулому Facebook) скоротилася на 14,1 мільярда доларів.