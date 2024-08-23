Компанія, яка знайшла сенсаційний алмаз, різко дорожчає на біржі

Канадська компанія Lucara Diamond, яка спеціалізується на розвідці та видобутку алмазів, фіксує стрімке зростання вартості своїх акцій на ринку. Цінні папери дорожчають після новини про виявлення другого найбільшого алмаза в історії.

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Нагадаємо, що алмаз знайшли у копальні у Ботсвані. Камінь має вагу у 2492 карати, але фахівці мають ще провести його оцінку, аби з'ясувати, діаманти якої якості вдасться з нього зробити.

На цьому фоні акції компанії, які торгуються на фондовій біржі у Торонто, 22 серпня злетіли в ціні на 91% до 0,63 долара за штуку. Вартість цінних паперів зросла майже вдвічі порівняно з попереднім торговим днем. На момент створення цього матеріалу, акції Lucara Diamond торгуються на рівні 0,44 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance, зрісши на 34,85%. Поточна ринкова капіталізація кандаської компанії становить 204,9 мільйона доларів.