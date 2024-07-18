Компанія "Оракула з Оклахоми" встановила новий рекорд на біржі: акції коштують сотні тисяч
Джерело:Reuters
На фондовому ринку зафіксували новий рекорд Berkshire Hathaway. Це свідчить про довіру інвесторів до компанії легендарного інвестора Воррена Баффета.
Варто додати, що цінні папери компанії Berkshire Hathaway одні із найдорожчих у світі.
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Новий рекорд Berkshire Hathaway на біржі
Зокрема, вартість однієї акції класу А Berkshire Hathaway зросла на 2,1% до 652 997 доларів. До цього цінні папери подорожчали до 653 861 долара, перевершивши попередній максимум на рівні 647 039 доларів, який зафіксували 26 лютого. Водночас найбільш поширені акції Berkshire класу B коштують приблизно 1/1,500 від цієї суми.
Подорожчання акцій призвело до того, що ринкова вартість компанії Berkshire зросла майже до 937 мільярдів доларів, якщо виходити з кількості акцій, які є в обігу. Акції торгуються на ринку з коефіцієнтом, що приблизно в 23 рази перевищує прогнозований аналітиками операційний прибуток за повний рік.
Загалом з початку 2024 року цінні папери компанії Воррена Баффета класу А зросли майже на 24%. Поточна вартість цих активів коливається на рівні 677 993 доларів за штуку, згідно з даними MarketWatch.