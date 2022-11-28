Одна з найбільших корпорацій світу повертається до Венесуели: до чого тут санкції та нафта

Американська компанія Chevron отримала дозвіл від Мінфіну США на відновлення видобування нафти у Венесуелі. Про те наголошують, що масштаби цього процесу будуть обмежені.

У жовтні 2022 року повідомляли, що Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена готується послабити санкції проти режиму Венесуели. Цей крок може допомогти збільшити обсяги пропозиції сировини на ринку, що у результаті призведе зниження цін на чорне золото.

Цікаво Перша економіка планети під тиском: як це впливає на ринки та світ

Американська компанія відновить видобування нафти у Венесуелі

Підрозділ Міністерства фінансів США OFAC, який спеціалізується на контролі за іноземними активами країни, видав спеціальну ліцензію енергетичній компанії Chevron, яка гарантує її дозвіл на проведення низки процесів, які пов'язані з нафтою. Йдеться про:

видобування;

транспортування;

постачання нафти та нафтопродуктів до США, які були вироблені спільними підприємствами Chevron.

Американська компанія також тепер має право проводити усі необхідні для технічного обслуговування та ремонту процеси. Крім того, Chevron зможе купувати та перевозити до Венесуели товари чи ресурси, які потрібні для ефективної діяльності компанії. Додамо, що наразі вартість американської нафти впала до нового мінімуму з грудня 2021 року через масові протести у Китаї.

На момент створення цього матеріалу, акції однієї з найбільших корпорацій світу торгують на ринку за ціною на рівнідолара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становитьдоларів, згідно з даними

Варто наголосити, що Мінфін надав Chevron ліценцію, яка гарантує, що Венесуела не буде отримувати фінансової вигоди від діяльності американської корпорації. Зокрема, йдеться про державну компанію PDVSA. Варто виділити й такі моменти:

Компанія з США не має права сплачувати будь-які податки або роялті уряду Венесуели;

Це правило також стосується виплати дивідендів компанії PDVSA або іншим юридичним особам, в яких ця державна установа прямо чи опосередковано володіє часткою акцій у розмірі від 50%.

Рішення щодо надання ліценції ухвалили після того, опозиційні політики у Венесуелі та адміністрація президента країни Ніколаса Мадуро заявили про відновлення переговорного процесу.