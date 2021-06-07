Ruffer заробила на біткойні 1 мільярд доларів: який алгоритм дій фірма обрала після продажу

Британська компанія продала усі свої біткойни та заробила на цьому понад мільярд доларів. Фірма вийшла з ринку криптовалюти, але не виключає ймовірність свого повернення.

Ruffer став першим фондом, який почав вкладати кошти у біткойн. Це була рідкісна короткострокова інвестиція для компанії.

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Ruffer заробила на біткойні понад мільярд доларів

Інвестиційний директор Ruffer Хеміш Бейлі заявив, що компанія вклала у біткойн 600 мільйонів доларів і менше, ніж за 5 місяців заробила на цьому трохи більше, ніж 1 мільярд доларів.

Коли ціна зросла вдвічі, ми отримали певний прибуток для наших клієнтів у грудні та січні. Ми активно керували цією позицією, і до моменту продажу останнього траншу загальний дохід склав трохи більше 1,1 мільярда доларів,

– додав Бейлі.

Коли компанія почала вкладати кошти у біткойн, його вартість становила 15 тисяч доларів та продовжувала зростати. Директор з інвестицій назвав пандемію коронавірусу та виплату фінансової допомоги від уряду США головними факторами параболічного ралі біткойна наприкінці 2020 року. За його словами, ці кошти перейшли з банківських рахунків молоді в криптовалюти, в тому числі й в біткойн.

Якщо у вас є стратегія з кількома активами, то речі, які поводяться по-різному, дійсно корисні. Немає сенсу бути мультиактивними, якщо всі ваші активи рухаються з однаковою динамікою,

– розповів Бейлі про майбутнє інвестування в біткойн.

Він наголосив, що могутні фінансові установи, в тому числі Ruffer і Goldman Sachs, будуть продовжувати купувати біткойн, і цілком можливо, цифрова валюта стане основним активом в їхніх інвестиційних портфелях. Компанія Ruffer вирішила перевести дохід від торгівлі біткойном у захисні активи. Свій вибір фірма зупинила на державних облігаціях з прив'язкою до інфляції.

Бейлі прогнозує, що інфляція зростатиме швидше, ніж процентні ставки, адже уряди не мають бажання або можливості підвищувати ставки через значний борговий тягар. На фоні цього інвестори отримують стимул обирати індексовані облігації замість готівки та звичайних облігацій. Їхня головна мета – захистити свою купівельну спроможність.