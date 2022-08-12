Акції компанії з Гонконгу злетіли на 14 000%: це не єдина аномалія

Невелика компанія з Гонконгу, яка вийшла на біржу у Нью-Йорку менше ніж 3 тижні тому, на початку серпня досягла надзвичайних успіхів та навіть перевершила титанів ринку.

Йдеться про компанію AMTD Digital, загальна ринкова вартість цих цінних паперів двох категорій А та В на момент закриття торгів 3 серпня, перетнула позначку у 203 мільярди доларів.

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Феноменальний успіх на ринку

Тож фірма, яка займається цифровий бізнес, випередила таких титанів ринку як Wells Fargo & Co., Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc., попри те, що дохід за минулий рік склав всього 25 мільйонів доларів. Крім того, принаймні на папері гонконзька, компанія увійшла до п'ятірки найбільших фінансових компаній світу, поступившись:

Berkshire Hathaway,

JPMorgan Chase,

Bank of America Corp,

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Вище перераховані компанії мають довгий список акціонерів, тоді як AMTD Digital може похвалитися складною структурою власності, яка приводить до одного імені – Келвін Чой. Це колишній банкір з UBS Group AG.

Чи можуть це пояснити

Компанія з Гонконгу вийшла на фондовий ринок у Нью-Йорку у середині липня 2022 року. З того часу її акції зросли в ціні на 14 000% у порівнянні з вартістю цінних паперів під час виходу на ринок на рівні 7,80 доларів за штуку. 3 серпня торги були досить волатильними. Цінні папери AMTD Digital подорожчали на 26% до закриття торгів, а завершили день з 34%. На момент створення цього матеріалу акції компанії коливаються на наступних рівнях, згідно з Yahoo!Finance:

214 доларів за штуку;

за штуку; 219,92 долара за штуку;

за штуку; ринкова капіталізація компанії становить 39,6 мільярда доларів.

На сьогодні ніхто не може пояснити, чому активи AMTD Digital так різко пішли вгору, хоча деякі аналітики вказали на невелику пропозицію акцій на ринку. Цікаво, що навіть у компанії з Гонконгу не можуть пояснити причину такого різкого злету, хоча вони спостерігали за ринком щодо будь-яких аномалій під час торгів й не помітили ніяких факторів, які б могли настільки вплинути на ціну.

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