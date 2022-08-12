Акции компании из Гонконга взлетели на 14 000%: это не единственная аномалия

Небольшая компания из Гонконга, которая вышла на биржу в Нью-Йорке менее 3 недель назад, в начале августа достигла чрезвычайных успехов и даже превзошла титанов рынка.

Речь идет о компании AMTD Digital, общая рыночная стоимость этих ценных бумаг двух категорий А и В на момент закрытия торгов 3 августа пересекла отметку в 203 миллиарда долларов.

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Феноменальный успех на рынке

Так что фирма, занимающаяся цифровым бизнесом, опередила таких титанов рынка как Wells Fargo & Co. , Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. , несмотря на то, что доход за прошлый год составил всего 25 миллионов долларов. Кроме того, по крайней мере на бумаге гонконгская, компания вошла в пятерку крупнейших финансовых компаний мира, уступив:

Berkshire Hathaway,

JPMorgan Chase,

Bank of America Corp,

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Выше перечисленные компании имеют длинный список акционеров, в то время как AMTD Digital может похвастаться сложной структурой собственности, приводящей к одному имени – Келвин Чой. Это бывший банкир из UBS Group AG.

Могут ли это объяснить

Компания из Гонконга вышла на фондовый рынок в Нью-Йорке в середине июля 2022 года. С этого времени ее акции выросли в цене на 14 000% по сравнению со стоимостью ценных бумаг при выходе на рынок на уровне 7,80 долларов за штуку. 3 августа торги были достаточно волатильными. Ценные бумаги AMTD Digital подорожали на 26% к закрытию торгов, а завершили день с 34% . На момент создания этого материала акции компании колеблются на следующих уровнях, согласно Yahoo!Finance :

214 долларов за штуку;

за штуку; 219,92 доллара за штуку;

за штуку; рыночная капитализация компании составляет 39,6 млрд долларов.

На сегодняшний день никто не может объяснить, почему активы AMTD Digital так резко пошли вверх, хотя некоторые аналитики указали на небольшое предложение акций на рынке. Интересно, что даже в компании из Гонконга не могут объяснить причину столь резкого взлета, хотя они наблюдали за рынком в отношении каких-либо аномалий во время торгов и не заметили никаких факторов, которые могли бы столь повлиять на цену.

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