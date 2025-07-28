Ціни на літій зростають, а постачання скорочуються: до чого тут Китай

Китайський ринок літію – важливого матеріалу для виробництва акумуляторів – демонструє підвищену волатильність на тлі стрімкого зростання цін. Це викликано побоюваннями збою в постачаннях.

Що відбувається з цінами на літій?

У п'ятницю, 25 липня, ціни на карбонат літію на ф'ючерсній біржі Гуанчжоу зросли на граничні 8% за день, а за підсумками тижня зростання склало 14%. У відповідь біржа випустила повідомлення про обмеження спекулятивної торгівлі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це призвело до зниження лімітів по ф'ючерсах у понеділок, 28 липня. Акції виробників літію також різко пішли вгору: папери Tianqi Lithium і Chengxin Lithium додали близько 25% з початку місяця.

Чому зростають ціни на літій?

Зростання котирувань стало наслідком кроків, які в перспективі можуть призвести до скорочення пропозиції, посилення невизначеності навколо обсягів виробництва, а також курсу уряду КНР на стримування галузей з надлишковими потужностями.

Спекулятивна активність на тлі ринкового шуму стала причиною різкого зростання цін. Це також спровокувало зростання цін на сподумен і посилило волатильність за міжнародними контрактами,

– зазначив голова відділу з акумуляторних металів у брокерській компанії SCB Group Робін Тіссеран.

Ринок літію і раніше відрізнявся нестабільністю і різкими коливаннями цін: у 2022 році спотові ціни досягли рекордного рівня майже в 600 тисяч юанів (приблизно 84 тисячі доларів США) за тонну.

Втім, через надлишок пропозиції та ознаки уповільнення попиту на акумулятори для електромобілів на початку 2025 року вартість літію впала до 60 тисяч юанів.

Різке падіння цін підштовхнуло ринок до спроб обмежити надлишкову пропозицію. Особлива увага зараз прикута до провінції Цзянсі, зокрема до літієвого центру в місті Ічунь. За оцінками, на частку провінції цього року може припасти близько 10% всього світового видобутку літію,

– повідомив директор з літієвих продуктів у консалтинговій компанії Benchmark Mineral Intelligence Кемерон Перкс.

На початку липня Бюро природних ресурсів міста Ічунь зажадало від восьми видобувних компаній надати звіти про запаси до кінця вересня.

Під пильну увагу влади потрапляють і інші регіони – минулого місяця влада провінції Цінхай розпорядилася припинити незаконний видобуток на об'єктах компанії Zangge Mining Co.

Хоча обсяги скорочень поки що незначні, занепокоєння викликає те, що перевірки ліцензій на видобуток можуть бути використані як інструмент контролю постачань – особливо в умовах кампанії проти "інволюції",

– йдеться в аналітичній записці Jefferies.

Минулого тижня компанія Jiangxi Special Electric Motor оголосила, що її дочірнє підприємство призупиняє виробництво літієвої солі на 26 днів — через необхідність технічного обслуговування та оптимізації витрат.

А в червні компанія Sinomine Resource Group повідомила про призупинення проєкту в Цзянсі на пів року для адаптації технологій.