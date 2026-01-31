Додаткова пенсія до основної: за яких умов її призначає ПФУ

У 2026 році Пенсійний фонд передбачає можливість нарахування додаткової виплати, розмір якої дорівнює одній місячній пенсії. За яких умові відомство призначає таку доплату та хто може на неї претендувати, читайте далі.

Кому держава виплатить додаткову пенсію у 2026 році?

Законодавство передбачає можливість отримання пенсійних коштів членами сім’ї померлого. Йдеться про суму пенсії, нараховану, але не виплачену пенсіонеру до дня смерті, зазначає Пенсійний фонд.

Однак, не усі можуть отримати ці кошти. Так, право на ці кошти мають родичі, які на момент смерті:

спільно проживали з пенсіонером;

або є непрацездатними членами сім’ї та фінансово залежали від нього.

У стандартному порядку відомство перераховує суму на особистий банківський рахунок заявника. Якщо рахунок відсутній, закон допускає альтернативний механізм виплати, тоді це відбувається через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Зауважте! У такому випадку кошти можна отримати готівкою у відділенні "Ощадбанк", за умови пред’явлення паспорта та ідентифікаційного коду.

Як подати заяву на виплату коштів померлого пенсіонера?

Отримання пенсійних коштів не відбувається автоматично. Відповідно членам родини необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду. Це можна зробити особисто або онлайн через портал електронних послуг.

До заяви також потрібно додати:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

паспорт заявника;

банківські реквізити (за наявності);

підтвердження факту спільного проживання.

Зверніть увагу! Для непрацездатних родичів обов’язковим є також документальне підтвердження перебування на утриманні померлого.

Що ще слід знати про додаткові виплати для пенсіонерів?