Коли вигідніше купувати долари: підказки, про які має знати кожен

Продаж та купівля іноземної валюти – це процес, який має певну циклічність. Знаючи це, можна більш ефективно розпоряджатися власними коштами.

Коли вигідніше купувати долари

Зазначають, що найкращий час для купівлі долара США – це ранок, кінець тижня або вихідні. Як правило, наприкінці тижня в Україні продають більше валюти, тож курс може бути трохи нижчим, пише УНІАН.

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Водночас додають, що продавати валюту вигідніше посеред тижня. Також радять вивчити усі наявні опції на ринку перед продажем або купівлею валюти. Для прикладу, можна порівняти курси в банках та небанківських установах.

Зверніть увагу! Зазвичай, найбільші коливання курсу валют фіксують на початку дня. Адже саме тоді банки та обмінники починають працювати. Крім того, в цей час відбувається активна торгівля на міжбанківському ринку.

10 жовтня 2024 року НБУ встановив курс долара США на рівні 41,19 гривні. Водночас середній курс американської валюти у банках України коливається на рівні 41,05 гривні (купівля) – 41,50 гривні (продаж), згідно з даними "Мінфіну".