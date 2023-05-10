Клієнти PayPal володіють криптовалютою майже на мільярд доларів: найпопулярніші монети

Електронна платіжна система PayPal стала дуже популярною серед власників криптовалюти. Клієнти з цієї категорії майже досягли важливого рівня.

Згідго з останніми даними від американського регулятора, клієнти PayPal придбали криптовалюти на 943 мільйони доларів. Серед найпопулярніших цифрових монет біткойн та Ethereum.

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Криптовалюти та PayPal

Наразі на рахунках PayPal зберігають біткойни вартістю у 499 мільйонів доларів. Частка Ethereum – другої за популярністю цифрової монети у світі – становить 362 мільйони доларів США.

Інші криптовалюти, якими володіють клієнти компанії PayPal, оцінюють у 82 мільйони доларів. Цікаво, що наприкінці 2022 року ці показники зупинилися на таких рівнях:

Загальна сума криптоактивів у PayPal становила 604 мільйони доларів ;

; Вартість біткойно оцінили у 291 мільйон доларів ;

; Ще 250 мільйонів доларів припадає на Ethereum;

припадає на Ethereum; Частка інших цифрових монет складала 63 мільйони доларів.

Згідно з офіційною політикою PayPal, криптовалюти клієнтів компанії не збергають безпосередньо на своїх гаманцях. Для цього вони звертаються до сторонніх постачальників необхідних послуг.

Актуальні дані про цифрові монети

Станом на середу, 10 травня, курс найвідомішої криптовалюти у світі – біткойна – зупинився на рівні 28 178 доларів за монету. Ринкова капіталізація монети становить 546,09 мільярда доларів, за даними CoinDesk.

Вартість Ethereum коливається на рівні 1875 доларів за штуку. Капіталізація криптовалюти становить 225,61 мільярда доларів. Водночас загальна оцінка ринку криптовалют, згідно з даними CoinMarketCap, наразі досягла позначки в 1,16 трильйона доларів.

Прогнози для біткойна

Інвестор Хамат Паліхапітія заявив, що американські регулятори почали активніше посилювати тиск на криптоіндустрію. У зв'язку з цим він вважає, що криптовалюти у США померли.

Водночас глава компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард очікує, "абсолютного колапсу" американського долара. За його словами, це стане потужним поштовхом для біткойна й тоді його ціна злетить до 10 мільйонів доларів.