До уваги українців: Київстар підвищує ціну на цю послугу

Київстар ухвалив рішення про перегляд умов тарифу "SIM для пристроїв". Він не змінювався протягом останніх 11 років. Нововведення наберуть чинності з 1 березня.

Як саме зміняться умови цього тарифу?

Тариф подорожчає, окрім цього зміниться його наповнюваність, повідомляється на офіційному сайті "Київстар".

Тепер ціна цього тарифу на день – 2 гривні. Раніше вартість складала – 1 гривню.

Разом з цим, тепер наповнення цього тарифу буде:

трафік 50 мегабайтів на день (раніше воно було 30 мегабайтів);

50 SMS на день (раніше було 30 SMS на день);

без тарифікації послуги "Держава у смартфоні" та "Знання без меж";

до 50 хвилин на день у мережі Київстар (раніше обмеження складало – 30 хвилин).

Відбулися і зміни в умовах для роумінгу. Зокрема, буде доступним обсяг трафіку – 50 мегабайтів на день (спільні з обсягом в Україні). Інші зміни такі:

з 1 березня буде доступно 50 SMS замість 30 (спільні з обсягом в Україні);

50 хвилин на день – на всі вхідні дзвінки (хвилини спільні з обсягом в Україні);

для вихідних дзвінків тарифікація 1 гривня на хвилину.

Водночас за пакетом SMS за кордон, 10 повідомлень коштують 10 гривень. Послуга діє до кінця доби. Якщо на рахунку не було коштів, чи вказана кількість вичерпалась, потрібно буде заплатити 5 гривень за одне повідомлення.

Для абонентів контракту вартість передачі даних за технологією CSD та факсимільних повідомлень після закінчення нетарифікованого обсягу становитиме 1 гривню хвилину, було 0,50 гривень хвилина,

– повідомляє компанія.

Зауважимо, що абоненти отримають повідомлення про зміни як мінімум за 7 днів до запланованого оновлення. Якщо для громадянина ці умови не підходять, він має право розірвати договір обслуговування в односторонньому порядку. При цьому, у визначених випадках, штрафні санкції застосовуватись не будуть, йдеться у частині 3 статті 651 Цивільного кодексу України.

Для чого потрібна функція SIM для пристроїв?