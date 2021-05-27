Китайський юань оновив трирічний максимум: ключові фактори впливу

Китайський юань продовжує зміцнювати свої позиції на валютному ринку. Валюта уже стала лідером в Азії. Які фактори сприяють розквіту одного з головних конкурентів долара – читайте на Фінанси24.

Юань піднявся до рекордного рівня за останні три роки. Китайський центробанк поки що утримується від різкого втручання у ситуацію на ринку.

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Юань став лідером на валютному ринку Азії

Китайська національна валюта виросла на 0,3% до 6,3913 за долар на оншорних ринках. Це максимальний показник з червня 2018 року. Народний банк Китаю встановив фіксинг на рівні 6,4099 юаня за долар, що збігається з середньою оцінкою трейдерів та аналітиків Bloomberg.

Базова ставка розвіяла страхи стосовно планів центробанку Китаю щодо сповільнення ралі юаня, яке вивело валюту у лідери в Азії. Трейдери пильно стежать за діями банку після кількох неоднозначних заяв офіційних осіб про те, чи варто і надалі підтримувати зміцнення курсу валюти, щоб стримувати зростання цін на імпортні товари.

До кінця року юань може вирости до 6,3 юаня за долар, але навряд чи він легко подолає цей рівень. НБК може втрутитися, щоб сповільнити темпи зростання до того, як валюта досягне цього рівня, оскільки занадто швидке ралі може зашкодити експорту,

– зауважив Ся Ле, головний економіст по Азії BBVA у Гонконзі.

Китайський юань зміцнюється на валютному ринку / Інфографіка Bloomberg

Найбільша брокерська компанія в Китаї Citic Securities Co. вважає, що курс юаня може вирости до рівня 6,2. China Securities Journal оприлюднив прогноз аналітиків, які вважають, що юань має всі умови для подальшого зміцнення. Цьому процесу сприяють три фактори:

відновлення економіки,

квітневе послаблення долара США,

приток капіталу до Китаю.

Трейдери роблять ставку на юань

Ризик втрати позитних тенденцій вперше за понад два роки впав нижче нуля. Це свідчить про те, що інвестори очікують подальшого підвищення курсу національної валюти Китаю. Курс долар-юань теж оновив тримісячний мінімум, що також можна назвати віддзеркаленням довіри до китайської валюти.

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Участь Народного банку Китаю в останніх торгах за долар занепокоїла трейдерів, оскільки Пекін робив певні кроки для того, щоб обмежити ріст юаня. Валютний ринок все ще залишається напоготові, адже китайський центробанк може використовувати такі інструменти, як щоденну фіксацію валют та усні попередження щодо запобігання волатильності юаня. Це пов'язано з тим, що ймовірність підвищення ставок у США та зменшення кількості хворих на коронавірус в інших країнах може внести зміни в потоки капіталу.