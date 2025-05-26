Китай змінює вимоги до використання юаня: що планує Пекін

Народний банк Китаю посилює вимоги щодо використання юаня. Китай посилює позиції свої валюти на тлі торгової війни з США.

Китай посилює позиції юаня у світі

Центральний банк Китаю звернувся до найбільших банків країни із важливою вимогою. Регулятор вимагає, щоб кредитори збільшували частку юаня при обслуговуванні операцій, які пов'язані з транскордонною торгівлею. Китай вносить зміни на тлі ескалації торгових воєн із США, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загалом Народний банк Китаю підвищив мінімальну частку торгових операцій у національній валюті – юанях – до 40%. Раніше цей показник становив 25%. Додають, що вимога регулятора не є обов'язковою для виконання, але є важливий нюанс.

Важливо! Банки в Китаї, які не будуть виконувати квоту операцій з юанем будуть отримувати нижчі оцінки під час перевірок регулятора. Відповідно це може зашкодити їхній діяльності в майбутньому.

Водночас нові вимоги центробанку свідчать про наміри офіційного Пекіна посилити позиції юаня на світовій арені. Зокрема, йдеться про прискорення використання юаня у світовій торгівлі. Річ у тому, що це може істотно повпливати на попит на юань у світі. Адже тарифи Трампа провокують побоювання щодо привабливості активах у доларах у світі.

Нагадаємо, що Китаю у квітні купити найбільші обсяги золота за 11 місяців. Навіть високі ціни на дорогоцінний метал не завадили значним обсягам імпорту. Крім того, країна придбала рекордні обсяги платини за рік.к.