Знецінення юаня становить серйозну загрозу для Китаю: чому уряд не рятує валюту

Китайська валюта тижнями фіксує втрати на ринку, але Пекін не поспішає на порятунок. При цьому слабкий юань може створити низку проблем для Китаю.

Курс юаня падає після виборів у США

Китайська валюта – юань – зафіксувала суттєвий обвал на ринку після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. При цьому фінансових експертів цікавить, чому уряд Китаю не посилює свої зусилля задля підтримки національної валюти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Voice of America.

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Знецінення китайського юаня – це реакція на негативні очікування світу щодо відносин між Китаєм та США після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Американський політик почне виконувати свої обов'язки після інавгурації, яка запланована на 20 січня 2025 року.

Ще один фактор, який тисне на юань, – це неправильне сприйняття на міжнародному ринку зростання Китаю. Про це заявив декан Інституту фінансових досліджень Чунганського університету Ренмін.

Як змінювалися позиція юаня:

Юань втрачав позиції на ринку щодо долара США ще задовго до виборів у США. Для розуміння, торги 19 листопада курс торгувався на рівні 7,23 юаня за долар.

Тоді як 5 листопада – у день виборів – вартість американської валюти коливалася на рівні 7,09 юаня.

На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 7,24 юаня за долар США.

За останній місяць юань подешевшав на 2,05%, а з початку року – на 2,52%, згідно з даними Google Фінанси.

Деякі економісти вважають, що Китай цілеспрямовано дозволяє національній валюті знецінюватися, аби посилити свої експортні перспективи. Річ у тому, що Трамп обіцяв запровадити нові тарифи на імпорт з Китаю. Проте слабкий юань також може знизити довіру до китайської економіки серед іноземних інвесторів, перешкоджаючи багаторічним зусиллям Пекіна з інтернаціоналізації своєї валюти.