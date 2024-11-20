Обесценивание юаня представляет серьезную угрозу для Китая: почему правительство не спасает валюту

Китайская валюта неделями фиксирует потери на рынке, но Пекин не спешит на спасение. При этом слабый юань может создать ряд проблем для Китая.

Курс юаня падает после выборов в США

Китайская валюта – юань – зафиксировала существенный обвал на рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. При этом финансовых экспертов интересует, почему правительство Китая не усиливает свои усилия для поддержки национальной валюты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Voice of America.

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Обесценивание китайского юаня – это реакция на негативные ожидания мира относительно отношений между Китаем и США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Американский политик начнет выполнять свои обязанности после инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

Еще один фактор, который давит на юань, – это неправильное восприятие на международном рынке роста Китая. Об этом заявил декан Института финансовых исследований Чунганского университета Ренмин.

Как менялись позиция юаня:

Юань терял позиции на рынке относительно доллара США еще задолго до выборов в США. Для понимания, торги 19 ноября курс торговался на уровне 7,23 юаня за доллар.

Тогда как 5 ноября – в день выборов – стоимость американской валюты колебалась на уровне 7,09 юаня.

На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 7,24 юаня за доллар США.

За последний месяц юань подешевел на 2,05%, а с начала года – на 2,52%, согласно данным Google Финансы.

Некоторые экономисты считают, что Китай целенаправленно позволяет национальной валюте обесцениваться, чтобы усилить свои экспортные перспективы. Дело в том, что Трамп обещал ввести новые тарифы на импорт из Китая. Однако слабый юань также может снизить доверие к китайской экономике среди иностранных инвесторов, препятствуя многолетним усилиям Пекина по интернационализации своей валюты.