Мільярдер з США масово продає акції китайського конкурента Tesla: чому це незвично

Компанія авторитетного американського інвестора Воррена Баффета продовжує продавати акції китайського виробника електрокарів. Що про це відомо – далі у тексті.

Компанія мільярдера Berkshire Hathaway продала понад 3,2 мільйона акцій виробника електромобілів BYD, які торгуються на біржі в Гонконзі, й отримала 71,35 мільйона доларів США.

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Нове рішення легендарного Воррена Баффета

Після продажу частка активів китайської компанії в інвестиційному портфелі Berkshire Hathaway впала до 17,92% з 18,22% станом на 1 листопада. До цього Berkshire Hathaway двічі продавав цінні папери BYD – наприкінці серпня та на початку вересня (йдеться про 3,05 мільйона акцій).

Компанія Rivian, яка спеціалізується на створенні електромобілів, відзвітувала за третій квартал 2022 року , повідомивши про рекордний показник.

Додамо більше даних про історію Berkshire Hathaway та BYD:

Компанія Воррена Баффета все ще має статус великого акціонера. У Berkshire Hathaway звернули увагу на BYD у вересні 2008 року , коли світ сколихнула масштабна фінансова криза;

, коли світ сколихнула масштабна фінансова криза; Тоді компанія придбала 225 мільйонів активів , які оцінили приблизно у 230 мільйонів доларів ;

, які оцінили приблизно у ; До початку продажу акцій виробника електрокарів цього літа, частку BYD в Berkshire оцінювали приблизно 7,7 мільярда доларів, тоді як на листопад 2021 року дохід становив понад 5 мільярдів доларів.

Стратегія Баффета

Воррен Баффет, який володіє капіталом у розмірі 99,3 мільярда доларів, згідно з Bloomberg, добре відомий завдяки принципам інвестування. Одним із яких є зберігати у своєму портфелі обраних акцій протягом багатьох років.

З іншої сторони, легендарний інвестор також вміє, так би мовити "витягувати вилку з розетки", коли вважає, що настав момент або коли має на меті використати вкладені кошти. Й схоже, що саме це й робить компанія Berkshire.

Річ у тому, акції почали продавати всього через кілька днів після оприлюднення звіту про доходи BYD за першу половину 2022 року. Чистий дохід виробника електромобілів з Китаю виріс втричі порівняно з попереднім роком.