Зростання Китаю неминуче: що потрібно знати інвесторам

З ослабленням пандемії, світова економіка буде поступово відновлюватися. Однією з країн з найбільшими темпами розвитку є Китай. Саме тому одна з найбільш актуальних інвестиційних ідей зараз пов'язана з цією країною і вона називається "Китай. Зростання неминуче".

Про те, чому варто інвестувати в Китай та як це зробити українцям в ефірі 24 каналу розповіла Галина Танащук, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.

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Чому Китай

Китайська економіка в останні роки є однією з лідерів зростання, оскільки виробляє значний обсяг продукції, що має попит у всьому світі. Цікаво, що Китай став одним з головних бенефіціарів наслідків пандемії коронавірусу, оскільки попит на IT-обладнання та медичну техніку, яка виробляється в Китаї, істотно зріс. На цьому тлі, дійсно, китайський фондовий ринок показує хорошу динаміку.

Китай. Зростання неминуче

Суть цієї інвестиційної ідеї в тому, щоб вкласти гроші в зростання китайського фондового ринку, пояснює Галина Танащук. Зробити це можна, купивши контракт на один з найважливіших китайських фондових індексів, який є одним з головних індикаторів китайського ринку акцій.

Інвестувати в фондові ринки можна за різних сценаріїв.

Вибір сценарію залежить від того, наскільки великий прибуток хочете отримати. Якщо ви хочете отримати максимальний прибуток, то вам підійде агресивний сценарій. Однак треба врахувати, що при виборі агресивного сценарію ростуть і ваші ризики. Якщо ж ви готові лише до мінімальних ризиків, найкраще вибрати консервативний,

– пояснює фахівець.

Коли можна отримати прибуток

Отримати прибуток можна приблизно за 3 місяці. Це означає, що до закінчення цього терміну ви можете отримати прибуток. Однак це не означає, що ви не можете заробити до цього моменту або після, наголошує Танащук.

Ситуація на фінансовому ринку змінюється щохвилини, а це значить що ви можете отримати прибуток вже найближчим часом після відкриття вашої угоди. Також не можна виключати, що після закінчення інвестиційної ідеї ситуація на фінансовому ринку буде продовжувати залишатися сприятливою і ринок буде рости, а значить разом з цим буде збільшуватися і ваша прибуток.

Як скористатися інвестиційною ідеєю

Щоб почати користуватися цією інвестиційною ідеєю вам потрібно відкрити і поповнити торговий рахунок в компанії Forex Club. Після цього вам потрібно буде просто залишити заявку на підключення до цієї інвестиційної ідеї. Після того як ваша заявка буде оброблена ви отримаєте докладний опис того, коли і яку операцію вам слід відкрити, а також коли її закрити, щоб заробити. Також ви отримаєте розрахунок оптимальних параметрів угоди для різних сценаріїв.

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Розмір прибутку

Якщо рамках цієї інвестиційної ідеї ви вкладете 1 000 доларів, то при консервативному сценарії ваш дохід за три місяці складе 272 долари.

При помірному – 544 долари .

. При агресивному – 1088 доларів.

Чим більшою буде сума інвестицій, тим вищим буде прибуток.



Як заробити на інвестиціях в Китай: сценарії