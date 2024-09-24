Китай рятує свою економіку, запроваджуючи безпрецедентні заходи

Центральний банк Китай оголосив про запровадження заходів для стимулювання економіки. Китай прагне добитися зростання ВВП.

Китай рятує свою економіку

Центральний банк Китаю ухвалив рішення про зниження базової ставки в країні, а також оголосив про підтримку ринків нерухомості та акцій, пише Financial Times. Варто розуміти, що влада країни робить усе, аби зупинити сповільнення темпів зростання другої за величиною економіки у світі.

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Зокрема, у Китаї повідомили про запровадження таких економічних стимулів:

Державне фінансування для стимулювання фондового ринку та сприяння викупу акцій;

Збільшення підтримки для сектору нерухомості, яку переживає серйозну кризу в останні кілька років.

Нагадаємо, що рішення про економічні стимули в Китаї уже вплинуло на ринок нафти, спровокувавши подорожчання еталонних брендів. Для розуміння, Китай – це найбільший імпортер нафти у світі.

До теми! Зростання економіки Китаю в останні кілька місяців сповільнювалося. Усе через тривалий спад на ринку нерухомості. Через це був тиск на споживчі настрої в країні, що призвело до скорочення витрат.

Фондові ринки Китаю та Гонконгу позитивно відреагували на рішення регулятора. Зокрема, Індекс CSI 300 подорожчав на 3,8%, досягнувши найкращого результату з 2022 року. Водночас Індекс Hang Seng додав в ціні 3,9% в тому числі завдяки позитивній динаміці акцій компаній материкового Китаю.

Очільник центрального банку Китаю повідомив, що вище згадані заходи спрямовані на підтримку стабільного зростання економіки Китаю та сприяння помірному відновленню цін. Зокрема, влада Китаю встановила цільовий показник зростання економіки на 5% у річному розрахунку. Проте економісти досить скептично ставляться до цього плану.