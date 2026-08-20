Китай нарощує закупівлі нафти з Росії та Іраку

Китайські нафтопереробники активно шукають альтернативні джерела сировини на тлі перебоїв із постачаннями через війну з Іраном. За даними Bloomberg, китайські компанії придбали щонайменше 8 мільйонів барелів іракської нафти сорту Basrah для оперативної доставки.

Серед покупців – великий незалежний нафтопереробник Rongsheng Petrochemical, а також деякі державні компанії. Переговори щодо додаткових партій тривають, тому кінцевий обсяг закупівель може бути ще більшим.

Йдеться про нафту Basrah Heavy та Basrah Medium. Частину Basrah Medium, за даними джерел Bloomberg, продавали з премією трохи менш як 10 доларів за барель до еталонної ціни Dubai на умовах доставки.

Іракська нафта стала особливо привабливою для китайських переробників через проблеми з іншими постачаннями. Зокрема, у вересні обсяги саудівської нафти за довгостроковими контрактами можуть залишатися низькими через логістичні труднощі з перевезеннями через Червоне море.

Паралельно Китай збільшує закупівлі російської нафти, повідомляє Reuters. За оцінками Kpler, у серпні морські поставки російської сировини до Китаю становлять близько 1,25 мільйона барелів на добу. Це дещо менше за липневі 1,423 мільйона барелів, однак липень і серпень стали двома найсильнішими місяцями для китайського імпорту російської морської нафти з квітня.

Таким чином, китайські НПЗ дедалі активніше заміщують барелі з Близького Сходу російською та іракською сировиною.

Індія втрачає російську нафту – і це загрожує ринку пального

Посилення китайського попиту створює проблеми для Індії, яка останніми місяцями була одним із головних покупців російської нафти.

За оцінками Kpler, у серпні Індія імпортує близько 1,87 мільйона барелів російської нафти на добу. Це суттєво менше за 2,79 мільйона барелів у липні та 2,73 мільйона у червні.

Особливо важливим є те, що Китай почав забирати більшу частину російської нафти з портів європейської частини країни. Саме ці порти традиційно забезпечують значну частину поставок російської сировини до Індії.

У серпні близько 31% морського російського імпорту Китаю припадає на європейські порти Росії. Для порівняння, у липні таких поставок було лише близько 10%, а в червні – 22%.

Для Індії це вже має відчутні наслідки. Обсяг російської нафти, яку вона отримує з європейських портів, у серпні оцінюється приблизно у 1,82 мільйона барелів на добу. Це майже на 30%, або приблизно на 770 тисяч барелів на добу, менше, ніж місяцем раніше.

Загальний імпорт нафти Індією у серпні може становити близько 4,17 мільйона барелів на добу – це найнижчий показник від початку конфлікту з Іраном. У липні він становив приблизно 5,06 мільйона барелів.

Ситуація може мати ширші наслідки для азійського ринку пального. Індія є великим експортером дизеля та бензину, а тому дефіцит сировини для її нафтопереробних заводів може згодом призвести до скорочення експорту готових нафтопродуктів.

Чому перебої з нафтою можуть посилити дефіцит пального в Азії

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових потоків сирої нафти та нафтопродуктів. Після початку конфлікту перевезення через цей вузький морський шлях різко скоротилися, хоча останніми тижнями частково відновилися.

Китай, який упродовж останніх років був найбільшим покупцем російської та іранської нафти, тепер змушений активніше шукати альтернативні джерела. При цьому імпорт іранської нафти до Китаю суттєво скоротився.

У серпні поставки іранської нафти оцінюються приблизно у 340 тисяч барелів на добу. Для порівняння, у березні Китай отримував близько 1,14 мільйона барелів на добу. Отже, за останні три місяці обсяги становлять лише близько третини березневого рівня.

На цьому тлі боротьба за російські та іракські барелі стає дедалі гострішою. Китай має можливість нарощувати закупівлі, тоді як Індії доводиться конкурувати за обмежені обсяги сировини.

Поки що це не означає автоматичного стрибка світових цін на нафту. Однак перерозподіл потоків створює додатковий тиск на азійський ринок, особливо якщо перебої з поставками з Близького Сходу триватимуть.

Найбільший ризик може проявитися вже у вересні. За оцінкою Reuters, нинішнє скорочення імпорту нафти Індією ще не повністю відображається на експорті пального, однак нестача сировини може почати впливати на виробництво дизеля та бензину з наступного місяця.

Якщо індійські НПЗ будуть змушені скоротити випуск нафтопродуктів, азійський ринок може отримати новий дефіцит. Це здатне підштовхнути ціни на пальне в регіоні та посилити конкуренцію між країнами за доступні обсяги нафти.

Раніше ми розповідали, що Індія, яка є третім найбільшим покупцем і споживачем нафти у світі, рекордно наростила залежність від російського "чорного золота". У липні на нього припало 50,83% усього імпорту південноазійської країни, а це 2,47 мільйона барелів щодоби.