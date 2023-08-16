Тіньовий банк Китаю зі 138 мільярдами на шляху до краху: це виклик для Сі Цзіньпіна

Фінансовий конгломерат Zhongzhi Enterprise Group Co., який управляє капіталом у 138 мільярдів доларів, може зазнати краху. Більше про це – далі у тексті.

Zhongzhi Enterprise Group Co. називають тіньовим банком, який працює у самому секторі цього сектору. Компанію також порівнюють з американським інвестиційним гігантом Blackstone.

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Китайський тіньовий банк на шляху до краху

Компанія сколихнула хвилю тривогу на китайських ринках після того, як кілька афільованих фірм пропустили платежі призначені для деяких інвестиційних продуктів. Йдеться про десятки рахунків. Це привернуло увагу інвесторів. Ба більше, фінансовий конгломерат нібито немає конкретного плану щодо розв'язання ситуації з виплатами.

За словами людьми, які обізнані з ситуацією, чиновники у Китаї уже створили спеціальну групу для детального розбору ситуації. Зокрема, експерти мають з'ясувати, чи існують ризики для поширення цієї проблеми у секторі. Крім того, китайський центробанк також вивчає потенційні ризики.

При цьому компанія Zhongzhi Enterprise Group Co. – один з останніх управлінців приватним капіталом. Офіційний Пекін прагне контролювати цю компанію. Мовляв, таким чином китайська влада планує мінімізувати ризики для сотень тисяч клієнтів, які вклали кошти у продукти компанії.

Це створює нові проблеми для лідера Китаю, оскільки влада намагається впоратися не лише зі слабкими економічними показниками, але й серйозною кризою у секторі нерухомості. Цікаво, що Zhongzhi Enterprise Group продовжує інвестувати в об'єкти нерухомості, тоді як конкуренти скорочують фінансування цієї галузі.

З іншої сторони, додають, що проблеми з ліквідністю свідчать, що виклики у секторі нерухомості та ослаблення економіки Китаю все більше тиснуть на фінансовий сектор.