Китай починає масштабну боротьбу з "наклепом на економіку": як відреагували місцеві техгіганти

У Китаї перевірятимуть профілі у соціальних мережах та комерційні платформи, які публікують інформацію про фінанси та економіку. Ця програма триватиме протягом двох місяців. Для чого китайська влада ухвалила таке рішення – читайте далі.

Управління кіберпростору Китаю представило ініціативу, яка буде боротися з "наклепом" та помилковою інтерпретацією внутрішньої політики та економічних даних країни.

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Китай буде боротися з "наклепом на економіку"

Влада Китаю має не меті реалізувати відразу кілька цілей завдяки цій програмі. Перш за все йдеться про створення "доброякісного середовища в Інтернеті" для громадської думки, яке, своєю чергою, має сприяти "сталому та здоровому розвитку" економіки Китаю та його суспільства

Зокрема, під дію нового закону потрапляють усі, хто публікує інформацію чи коментарі іноземних ЗМІ, які помилково інтерпретують внутрішні фінансові теми, "не займаючи позицій та не роблячи оцінок". Ця ініціатива стала своєрідним продовженням проєкту-пропозиції щодо регулювання алгоритмів, які китайські технологічні фірми використовують для просування відео та іншого контенту.

Китай буде боротися з "наклепом на економіку" / Фото Unsplash

Низка техгігантів уже відреагували на ініціативу Пекіна. Наприклад,пообіцяли скорегувати свій контент пов'язаний з інформацією про фінанси.

У разі виявлення порушень, комерційні сайти та платформи будуть вимушені "чистити пости" з фінансовою інформацією та закрити рахунки. Усі ці процеси будуть відбуватися під наглядом органів влади, включаючи: