Китай імпортує рекордні обсяги нафти з підсанкційної країни: це не Росія

Китай збільшує обсяги імпорту нафти з країни, яка може становити загрозу для Росії на цьому ринку. Йдеться про підсанкційний Іран.

На сьогодні Китай – це найбільший імпортер нафти у світі. Саме тому майже будь-які зміни у цій країні впливають на ринок нафти та вартість сировини.

Варте уваги Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Китай купує більше нафти в Ірану

Згідно з даними від компанії Kpler, загалом за серпень Китай має на меті отримати від Ірану орієнтовно 1,5 мільйона барелів нафти на день. Що суттєво більше за обсяги, які фіксували протягом 7 місяців 2023 року. Тоді обсяги китайського імпорту з Ірану оцінювали у 917 тисяч барелів на день.

Експерти з Kpler додали, що це найвищий показник з 2013 року. Одна з важливих переваг нафти з Ірану – знижка у 10 доларів від ціни марки Brent. Відтак Іран виграє конкуренцію навіть у Росії, адже вартість енергоресурсів від останньої суттєво вища.

Повідомляють, що ціна найвідомішої російської марки нафти – Urals – у західних портах коливається на рівні 70 доларів за барель. Це приблизно на 15 доларів менше, якщо порівнювати з ціною Brent. Проте реальна знижка від Росії значно менша, адже у ціну нафти для покупців відразу закладають витрати на транспортування та страхування.