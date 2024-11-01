Китай завдає удару по ЄС: це відповідь на рішуче рішення блоку

Китай не задоволений митною політикою Європейського Союзу. Через це Пекін "натякнув" своїм компаніям, що вони мають робити з інвестиціями в Європу.

Китай проти інвестицій в ЄС

Офіційний Пекін незадоволений митною політикою Європейського Союзу. Йдеться про нові тарифи до 45% від ЄС на китайські електромобілі, які набули чинності 30 жовтня, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нові мита запровадили після річного розслідування, яке призвело до протистояння між країнами ЄС, а також спровокувало негативно реакцію з боку Пекіна.

Зокрема, 10 членів ЄС підтримали мита під час голосування. Серед них Франція, Польща та Італія. Тоді як п'ять членів блоку виступили проти, як-от Німеччина, а ще 12 – утрималися.

У відповідь на підвищення тарифів, китайська влада закликає своїх автовиробників призупинити великі інвестиції до країн ЄС. Для цього навіть провели зустріч з представниками бізнесу, яка відбулася в Міністерстві торгівлі.

Представникам компаній BYD, SAIC, і Geely сказали, що вони мають поставити на паузу свої інвестиції в активи країн, які підтримали нові мита для Китаю. Мовляв, їм не варто вкладати гроші у заводи. Водночас Китай продовжує переговори щодо запровадження певної альтернативи тарифам.