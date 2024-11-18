Топові банки США погіршили прогнози для китайських акцій

Експерти з потужних банків США вважають, що китайські акції опиняться під тиском у найближчі місяці. Вони поділилися своїми прогнозами.

Топові банки США поділилися прогнозом для Китаю

Експерти з Goldman Sachs та Morgan Stanley вважають, що для китайських акцій настає складний період. У своїх прогнозах вони виокремили фактори, які впливають на фондові ринки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Goldman Sachs заявили, що гонконзькі акції дешеві, проте вони можуть не отримати підтримку від запровадження економічних стимулів у Китаї. Банк знизив рекомендацію стосовно цінних паперів Гонконгу до "нижче ринку" з "на рівні ринку".

У Morgan Stanley ухвалили схоже рішення. Йдеться про зниження рекомендації щодо Китаю до "нижчого ринку" з "рівної ваги" на ринках, що розвиваються. Аналітики додали, що на ринки можуть значно впливати такі фактори:

Стимули для пожвавлення економіки Китаю;

Перемог республіканців у Конгресі та Білому домі.

Крім того, експерти з Morgan Stanley вважають, що у найближчі місяці на корпоративні доходи й ринкову оцінку буде тиснути ще сильніший негативний вплив.