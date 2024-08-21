Ще один потужний банк зупинив грошові перекази до Росії

Російські банки втратили ще одного партнера у Киргизстані. Йдеться про "Керемет-банк", який ухвалив важливе рішення щодо переказів для росіян.

Ще один банк у Киргизстані призупинив перекази до Росії

"Керемет-банк", який є одним із найбільших у Киргизстані, повідомив про припинення переказів через мобільні додатки низки російських банків. Аналогічне рішення кредитор ухвалив щодо оператора національної платіжної системи Росії НСПК. Додають, що це рішення немає визначеного терміну дії, інформують російські ЗМІ.

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Також відомо, що обмеження "Керемет-банку" торкнуться російських кредиторів, які потрапили під санкції: "Сбер", МТС-банк, Т-банк. У киргизькому банку додали, що клієнти зможуть робити грошові перекази через міжнародні системи, які надають такі послуги.

Це вже другий банк у Киргизстані, які обмежує співпрацю з російськими банками за останній тиждень. Нагадаємо, що 19 серпня стало відомо, що MBank вирішив призупинити грошові перекази через російські банки на невизначений термін. Варто додати, що це четвертий банк за обсягом активів у Киргизстані, на який припадає 60% грошових переказів в країні.